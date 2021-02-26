Министр информационных технологий Индии Рави Шанкар Прасад заявил, что правительство вводит новые правила регулирования работы социальных сетей и платформ цифрового потокового вещания в интернете. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности и суверенитета Индии.

Об этом пишет РБК-Украина.

По словам министра, новые правила представляют собой мягкий механизм регулирования. Он поможет предотвратить распространение фейковых сообщений и другой вредоносной информации.

Новые правила обяжут социальные сети и цифровые платформы в течение 36 часов после получения запроса от правительства или суда удалять нежелательный контент. Также платформы должны будут раскрывать источники информации и предоставлять ежемесячные отчеты о своей деятельности.

Кроме того, новые правила потребуют от социальных сетей создания специального механизма для рассмотрения жалоб пользователей. Они вступят в силу в течение 3 месяцев.