Twitter представил два нововведения: возможность для пользователей взимать плату со своих подписчиков за доступ к дополнительному контенту, а также создавать группе на основе тематических интересов.

Об этом пишет The Verge.

Функция оплаты, называемая Super Follows, позволит пользователям Twitter взимать плату с подписчиков и предоставлять им доступ к дополнительному контенту. Это могут быть бонусные твиты, доступ к группе сообщества или подписка на информационный бюллетень. Twitter видит в этом способ позволить создателям и издателям получать деньги напрямую от своих поклонников.

Twitter также анонсировал новую функцию под названием «Сообщества», которая напоминает группы в Facebook. Пользователи смогут создавать группы по определенным интересам, например, про котиков или цветы, и присоединяться к ним, что позволяет им читать больше тематических твитов.

Ранее НикВести сообщали, что соцсеть Instagram отказалась от вкладки «Подписки» (Following), благодаря которой пользователи могли отслеживая лайки, комментарии и подписки других людей.