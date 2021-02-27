Основатель компании Microsoft и богатейший человек планеты Билл Гейтс предположил, что некоторые ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, можно будет ослабить либо отменить уже к концу весны текущего года.

Об этом сообщил телеканал CNBC.

— Только к концу весны или к лету мы сможем достичь цифр, по которым сможем существенно изменить свое поведение, — спрогнозировал Билл Гейтс.

При этом 65-летний Гейтс, который получил уже две дозы COVID-вакцины, заявил, что не прекратит носить маски, несмотря на то, что привит. По его словам, эта мера предосторожности еще понадобится - вплоть до зимы.

— Я не собираюсь прекращать носить маски или быть осторожным, особенно с пожилыми людьми, которые не были вакцинированы, — сообщил Билл Гейтс.

Напомним, Билл Гейтс считает, что принятые меры по предотвращению распространения пандемии коронавируса и разработки вакцины принесут пользу.