Основатель компании Microsoft и богатейший человек планеты Билл Гейтс предположил, что некоторые ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, можно будет ослабить либо отменить уже к концу весны текущего года.
Об этом сообщил телеканал CNBC.
— Только к концу весны или к лету мы сможем достичь цифр, по которым сможем существенно изменить свое поведение, — спрогнозировал Билл Гейтс.
При этом 65-летний Гейтс, который получил уже две дозы COVID-вакцины, заявил, что не прекратит носить маски, несмотря на то, что привит. По его словам, эта мера предосторожности еще понадобится - вплоть до зимы.
— Я не собираюсь прекращать носить маски или быть осторожным, особенно с пожилыми людьми, которые не были вакцинированы, — сообщил Билл Гейтс.
Напомним, Билл Гейтс считает, что принятые меры по предотвращению распространения пандемии коронавируса и разработки вакцины принесут пользу.
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Основатель компании Microsoft и богатейший человек планеты Билл Гейтс предположил, что некоторые ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, можно будет ослабить либо отменить уже к концу весны текущего года.
Об этом сообщил телеканал CNBC.
— Только к концу весны или к лету мы сможем достичь цифр, по которым сможем существенно изменить свое поведение, — спрогнозировал Билл Гейтс.
При этом 65-летний Гейтс, который получил уже две дозы COVID-вакцины, заявил, что не прекратит носить маски, несмотря на то, что привит. По его словам, эта мера предосторожности еще понадобится - вплоть до зимы.
— Я не собираюсь прекращать носить маски или быть осторожным, особенно с пожилыми людьми, которые не были вакцинированы, — сообщил Билл Гейтс.
Напомним, Билл Гейтс считает, что принятые меры по предотвращению распространения пандемии коронавируса и разработки вакцины принесут пользу.