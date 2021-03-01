Жители одной из отдаленных деревень западной Финляндии оставили яркий след на местном замерзшем озере Лаппаярви в попытке создать самую большую в мире ледяную карусель. Ее диаметр превышает 300 метров, и если инженерно-природный проект увенчается успехом, он затмит достижение нынешнего рекордсмена.

Об этом сообщает Euronews.

— Я строил самую большую в мире ледовую карусель четыре раза, но в настоящее время рекорд принадлежит моему другу Чаку Цвиллингу из Миннесоты. В Америке им удалась леденая карусель диаметром 228 метров, а мы пытаемся сделать еще больше, — говорит изобретатель Янне Капилехто.

Заставить кусок льда таких размеров вращаться - задача не из легких.