Жители одной из отдаленных деревень западной Финляндии оставили яркий след на местном замерзшем озере Лаппаярви в попытке создать самую большую в мире ледяную карусель. Ее диаметр превышает 300 метров, и если инженерно-природный проект увенчается успехом, он затмит достижение нынешнего рекордсмена.
Об этом сообщает Euronews.
— Я строил самую большую в мире ледовую карусель четыре раза, но в настоящее время рекорд принадлежит моему другу Чаку Цвиллингу из Миннесоты. В Америке им удалась леденая карусель диаметром 228 метров, а мы пытаемся сделать еще больше, — говорит изобретатель Янне Капилехто.
Заставить кусок льда таких размеров вращаться - задача не из легких.
— Ничто в мире несовершенно, но ледяная карусель должна быть идеальной, потому что, если она не идеально круглая, она не будет вращаться. Поэтому ее нужно тщательно измерить, а затем точно открыть, - рассказал член команды Тор-Фредрик Карлссон.
Стремление побить мировой рекорд - не единственная цель финских «карусельщиков». Свои проектом они еще пытаются привлечь внимание к тому, как изменение климата резко сокращает продолжительность зимы в этой северной стране.
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Жители одной из отдаленных деревень западной Финляндии оставили яркий след на местном замерзшем озере Лаппаярви в попытке создать самую большую в мире ледяную карусель. Ее диаметр превышает 300 метров, и если инженерно-природный проект увенчается успехом, он затмит достижение нынешнего рекордсмена.
Об этом сообщает Euronews.
— Я строил самую большую в мире ледовую карусель четыре раза, но в настоящее время рекорд принадлежит моему другу Чаку Цвиллингу из Миннесоты. В Америке им удалась леденая карусель диаметром 228 метров, а мы пытаемся сделать еще больше, — говорит изобретатель Янне Капилехто.
Заставить кусок льда таких размеров вращаться - задача не из легких.
— Ничто в мире несовершенно, но ледяная карусель должна быть идеальной, потому что, если она не идеально круглая, она не будет вращаться. Поэтому ее нужно тщательно измерить, а затем точно открыть, - рассказал член команды Тор-Фредрик Карлссон.
Стремление побить мировой рекорд - не единственная цель финских «карусельщиков». Свои проектом они еще пытаются привлечь внимание к тому, как изменение климата резко сокращает продолжительность зимы в этой северной стране.