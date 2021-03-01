Действующего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо обвинила в сексуальных приставаниях работница его аппарата.

Об это сообщает New York Times.

Помощница губернатора Шарлотта Беннет рассказала, что он спрашивал у нее про личную жизнь, моногамна ли она и имела ли она когда-нибудь отношения с мужчинами значительно старше ее. Она также заявила, что Эндрю Куомо намекнул ей, что готов встречаться с женщинами в возрасте 20 лет, а также жаловался на одиночество во время пандемии и говорил, что хочет девушку.

— Я поняла, что губернатор хочет переспать со мной, и мне было ужасно неудобно и страшно. И задавалась вопросом, как я собираюсь выйти из этого, и решила, что это конец моей карьеры, — сказала 25-летняя Шарлотта Беннет.

Губернатор прокомментировал обвинения, заявив, что ог «никогда не намеревался никого обидеть или причинить вред», и настаивал на том, что он «никогда не касался» и не предлагал подобного.

— Я никогда не собирался заставлять кого-либо чувствовать себя некомфортно, — отметил он.

К сказанному он добавил, что подобные инциденты были продолжением рабочих отношений, где он иногда подшучивал про личную жизнь и отношения коллег.

— Теперь я понимаю, что мое общение могло быть бесчувственным или слишком личным, и что некоторые из моих слов, учитывая мою позицию, заставили других почувствовать себя так, как я никогда не предполагал. Я признаю, что некоторые из сказанных мной вещей были неправильно истолкованы как нежелательный флирт. Мне искренне жаль, что кто-то так считает, — объяснился Эндрю Куомо.

Ранее НикВести сообщали, что в США екс-продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения в суде по делу о сексуальном насилии.