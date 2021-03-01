В Волынской области подготовили электротранспорт для работы в условиях пандемии, в салон троллейбуса установили 2 бактерицидных облучателя и 2 бактерицидных облучателя-рециркулятора.

Об этом сообщает пресс-служба завода «Богдан».

Изнутри троллейбус «Богдан Т70117» оборудовали приборами для очищения и обеззараживания поверхностей и воздуха в салоне.

«Установление таких комплексных систем обеззараживания воздуха и поверхностей в транспортных средствах - значительный шаг для обеспечения противодействия вирусам, бактериям и другим инфекционным микроорганизмам», — говорится в заявлении автопроизводителя.

Процесс обеззаражиания облучателем будет осуществляться на конечных остановка, когда в транспорте не будет людей. Так, весь салон просветят ульрафиолетовыми лучами для кварцования.

А облучатель-рециркулятор будет работать постоянно при движении транспорта, даже при наличии людей в салоне, для них он абсолютно безопасен.

Напомним, в Национальном банке Украины заявили о готовности обеззараживать гривневые банкноты в хранилище в связи с эпидемией коронавируса.