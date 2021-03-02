Социальная сеть Twitter начнет помечать твиты с потенциально неправдивой информацией о вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщили на сайте компании.

Представители социальной сети заявили, что начнут наклеивать ярлыки на твиты, которые вводят в заблуждение по поводу вакцин от коронавируса остальных пользователей.

«Мы также вводим систему предупреждений, которая определяет, когда необходимы дальнейшие принудительные меры. Мы считаем, что система предупреждений поможет информировать общественность о нашей политике и еще больше сократить распространение потенциально опасной и вводящей в заблуждение информации в Twitter, особенно в случае повторяющихся нарушений наших правил средней и высокой степени серьезности», — указали в обращении соцсети.

После двух публикаций фейков аккаунт будут блокировать на 12 часов, после четырех - на неделю. За пять и более постов с недостоверной информацией страница получит перманентную блокировку.

В компании сообщили, что с момента введения руководства по COVID-19 уже удалили более 8 400 твитов и приняли меры насчет 11,5 миллионов аккаунтов по всему миру.

Отметим, личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump навсегда заблокирован в Twitter в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию.