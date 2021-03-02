Об этом сказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга в Женеве, цитирует The Guardian.

— Было бы преждевременно и наивно думать, что мы покончим с этим вирусом до конца года, — отметил Майкл Райан.

По его словам, вакцинация наиболее уязвимых людей, включая медицинских работников, поможет побороть «трагедию и страх» и поможет снизить нагрузку на больницы.

— Если вакцины начнут влиять не только на смертность и не только на госпитализацию, но и будут иметь значительное влияние на динамику и риск передачи, тогда я верю, что мы ускорим борьбу с этой пандемией, — отметил Майкл Райан.

Напомним, в августе 2020-го в ВОЗ заявляли, что пандемия может завершиться «менее чем за два года». Борьбу с COVID-19 усложняет глобализация, тесные контакты между людьми. Но в организации утверждают, что новые технологии помогут завершить пандемию быстрее, чем пандемию «испанки» (длилась с февраля 1918 года по апрель 1920-го).