Австралийская авиакомпания Qantas в попытках активизировать спрос на авиауслуги и туризм запустила продажу билетов без места назначения — еще на посадке пассажиры не будут знать, куда направляются.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что такие рейсы с неизвестным назначением были популярны в регионе в девяностые. Пандемия значительно сократила пассажиропоток в регионе — в январе он составил всего 4% показателей января прошлого года. Тогда за январь пассажиропоток достигал 33,5 миллиона.

Qantas был одной из первых авиакомпаний, которая предложила «рейсы в никуда», которые взлетали и приземлялись в том же аэропорту после низкого облета австралийских достопримечательностей.

Рейсы будут проходить на одном из трех самолетов Qantas из Брисбена, Мельбурна или Сиднея. Эконом-билет на такое направление будет стоить от 737 австралийских долларов (577 долларов США).

Пассажиры могут приобрести суточный пакет, в которых будет включаться ряд мероприятий от изготовления вина и обеда для гурманов до подводного плавания на тропических островах.

С учетом того, что международные границы вряд ли смогут открыться до 2022 года, Qantas обратился к правительству с просьбой о разрешении внутренних поездок.