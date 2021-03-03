К членам комиссии по социально-гуманитарным вопросам обратился директор центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Вера Гончарук с просьбой поддержать открытие центра поддержки пострадавших от домашнего насилия.

Этот вопрос поднимался 2 марта на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Николаевского горсовета, — передает корреспондент НикВести.

Руководитель центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Вера Гончарук выступила перед депутатами с заявлением, чтобы члены комиссии оказали содействие центру помощи пострадавшим от бытового насилия для его запуска.

— Запуск работы дневного центра специальной психологической поддержки пострадавшим от домашнего насилия на базе центра социальных служб. Эти изменения предусмотрены нынешними положениями про центр социальных служб, нынешними штатами, которые утверждены указанием Министерства социальной политики, полностью выполняют полномочия центра, а также в соответствие с законом про противодействие домашнему насилию на органы местного самоуправления возложены полномочия насчет развития специализированных служб поддержки, таких как приюты, дневной центр социально-психологической помощи и дневные бригады для психологической помощи пострадавшим. Мы исполняем свои полномочия и просим поддержать нас, — подчеркнула Вера Гончарук.

Комиссия полным составом поддержала запуск центра спецпомощи пострадавшим от домашнего насилия на базе центра соцслужб.

Ранее НикВести сообщали, что в Первомайске жертвы семейного насилия смогут какое-то время пребывать в центре помощи.