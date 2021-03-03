К членам комиссии по социально-гуманитарным вопросам обратился директор центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Вера Гончарук с просьбой поддержать открытие центра поддержки пострадавших от домашнего насилия. | НикВести — Новости Николаева
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