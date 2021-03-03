В Калуше два ребенка выпили большую дозу парацетамола. Возможно, это связано с челленджами в TikTok.

Об этом сообщает Kalush FM.

По информации издания, тему отравлений поднял мэр города Андрей Найда на оперативном совете.

— Есть сведенья, что дети ведутся на всякие TikTik. У нас уже есть отравления парацетамолом, — сказал Андрей Найда.

Заместитель городского головы Наталья Кинаш детально рассказала о происшествии. Всего было два случая: в больницу доставили ученицу 2008 года рождения и школьницу 2009 года рождения, они обе употребили увеличенную дозу парацетамола за один раз, аптечку наполняли постепенно, чтобы не вызвать подозрений.

— Есть тенденция, что дети попадают под влияние социальных сетей и групп, поэтому просим родителей и работников образования обратить внимание на негативную тенденцию и вести дополнительные меры, говорить с детьми об онлайн-безопасности и обсуждать правила пользования интернетом и соцсетями, — попросила Наталья Кинаш.

Начальница местной больницы Олеся Герасимчук рассказала, что первую девочку уже выписали из больницы – она выпила меньшее количество таблеток, второй ребенок находится в стабильном состоянии.

Ранее НикВести сообщали, что в ночь с 27 на 28 января в Вознесенске врачи спасли жизнь девочки-подростка, которая пыталась покончить с собой.