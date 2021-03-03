Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на Telegram-канал «Апология протеста».

Так, суд признал Азара виновным в нарушении законодательства о митингах. Причиной этого стали «призывы» к участию в акции 12 марта 2020 года против поправок в Конституцию.

Также суд отказал журналисту во всех ходатайствах — об участии прокурора, о назначении лингвистической экспертизы и о признании доказательств недопустимыми.

Кроме того, суд начал рассмотрение еще одного протокола по Азару. Речь идет о посте в Facebook «с призывом неопределенного круга граждан» участвовать в акции в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова 13 июля возле одного из следственных изоляторов. По этому делу Азару грозит до 30 суток ареста.

По словам защитников журналиста, полицейские хотели составить четыре протокола, однако по двум из них не нашли нарушений.