Полиция заявила, что работает, исходя из предположения, что взрыв, повредивший голландский испытательный центр, был преднамеренным нападением. В этом исследовательском узле изучали коронавирус.
Об инциденте сообщает Guardian.
Никто не пострадал в результате взрыва в среду утром, в результате которого было выбито полдюжины окон в испытательном центре в Бовенкарспеле, примерно в 60 км к северу от Амстердама. Полиция закрыла территорию для расследования.
Голландские СМИ сообщили, что возле испытательного центра взорвалась самодельная бомба. Прохожие говорили об «очень большом взрыве».
— Очевидно, что взрывчатка попала туда не случайно. Но мы узнаем, каков был мотив, только после того, как установим и задержим подозреваемого, — заявил представитель полиции
Издание отмечает, что этот случай не стал первым. Еще в январе 2021 года три человека, в том числе 16-летний подросток, были арестованы после поджога испытательного центра в рыбацкой деревне Урк во время трехдневных беспорядков.
Этот инцидент вызвал возмущение среди высокопставленных чиновников страны, среди тех, кто осудил пожар, премьер-министр Марк Рютте и министр здравоохранения Уго де Йонге. Через неделю взрывчатка была обнаружена в испытательном центре в Хилверсюме.
Напомним, правительство Нидерландов решило еще на три недели продолжить комендантский час для сдерживания эпидемии коронавируса, но при этом ослабить некоторые другие ограничения.
Полиция заявила, что работает, исходя из предположения, что взрыв, повредивший голландский испытательный центр, был преднамеренным нападением. В этом исследовательском узле изучали коронавирус.
Об инциденте сообщает Guardian.
Никто не пострадал в результате взрыва в среду утром, в результате которого было выбито полдюжины окон в испытательном центре в Бовенкарспеле, примерно в 60 км к северу от Амстердама. Полиция закрыла территорию для расследования.
Голландские СМИ сообщили, что возле испытательного центра взорвалась самодельная бомба. Прохожие говорили об «очень большом взрыве».
— Очевидно, что взрывчатка попала туда не случайно. Но мы узнаем, каков был мотив, только после того, как установим и задержим подозреваемого, — заявил представитель полиции
Издание отмечает, что этот случай не стал первым. Еще в январе 2021 года три человека, в том числе 16-летний подросток, были арестованы после поджога испытательного центра в рыбацкой деревне Урк во время трехдневных беспорядков.
Этот инцидент вызвал возмущение среди высокопставленных чиновников страны, среди тех, кто осудил пожар, премьер-министр Марк Рютте и министр здравоохранения Уго де Йонге. Через неделю взрывчатка была обнаружена в испытательном центре в Хилверсюме.
Напомним, правительство Нидерландов решило еще на три недели продолжить комендантский час для сдерживания эпидемии коронавируса, но при этом ослабить некоторые другие ограничения.