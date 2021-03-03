Полиция заявила, что работает, исходя из предположения, что взрыв, повредивший голландский испытательный центр, был преднамеренным нападением. В этом исследовательском узле изучали коронавирус.

Об инциденте сообщает Guardian.

Никто не пострадал в результате взрыва в среду утром, в результате которого было выбито полдюжины окон в испытательном центре в Бовенкарспеле, примерно в 60 км к северу от Амстердама. Полиция закрыла территорию для расследования.

Голландские СМИ сообщили, что возле испытательного центра взорвалась самодельная бомба. Прохожие говорили об «очень большом взрыве».

— Очевидно, что взрывчатка попала туда не случайно. Но мы узнаем, каков был мотив, только после того, как установим и задержим подозреваемого, — заявил представитель полиции

Издание отмечает, что этот случай не стал первым. Еще в январе 2021 года три человека, в том числе 16-летний подросток, были арестованы после поджога испытательного центра в рыбацкой деревне Урк во время трехдневных беспорядков.

Этот инцидент вызвал возмущение среди высокопставленных чиновников страны, среди тех, кто осудил пожар, премьер-министр Марк Рютте и министр здравоохранения Уго де Йонге. Через неделю взрывчатка была обнаружена в испытательном центре в Хилверсюме.

Напомним, правительство Нидерландов решило еще на три недели продолжить комендантский час для сдерживания эпидемии коронавируса, но при этом ослабить некоторые другие ограничения.