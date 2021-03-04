Компания SpaceX провела испытания прототипа для полетов на Марс Starship на полигоне Бока-Чика в Техасе.

Starship поднялся на высоту более 10 километров и затем приземлился на посадочную платформу.

Через несколько минут после посадки Starship все же взорвался.

Первая попытка испытания Starship была отменена за несколько секунд до старта из-за проблем с двигателями.

Как пишет Новое Время, такие полеты являются важной частью пути развития Starship, который SpaceX рассматривает как средство, которое сделает колонизацию Марса экономически целесообразной. Система Starship будет состоять из двух полностью повторно используемых частей: космического корабля высотой 50 м под названием Starship и огромной ракеты, известной как Super Heavy.

По словам основателя и генерального директора SpaceX Илона Маска, последний Starship будет иметь шесть двигателей Raptor, а Super Heavy — около 30. Starship будет достаточно мощным, чтобы взлететь с Луны и Марса, но космическому кораблю понадобится Super Heavy, чтобы покинуть Землю.

Скорее всего, в ближайшие недели и месяцы мы увидим еще много тестовых полетов Starship, независимо от того, как пройдет запуск SN10. Маск недавно сказал, что SpaceX планирует запустить прототип на околоземную орбиту в этом году, и он предполагает, что к 2023 году Starship будет регулярно перевозить людей.