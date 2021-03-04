Городские власти столицы Австрии приняли решение применять вакцину AstraZeneca в отдельных случаях и для прививки людей старше 65 лет из группы риска.

Как передает Укринформ, об этом сообщает австрийский общественный телерадиовещатель.

— Сейчас главное — скорость. А мы знаем, что вакцина AstraZeneca является эффективной и для людей пожилого возраста, — аргументировал решение медицинский директор Венской ассоциации здравоохранения Михаэль Биндер.

Прежде всего AstraZeneca будет использоваться при прививке людей пожилого возраста, находящихся в больницах и относящихся к группам высокого риска.

Венская медицинская ассоциация одобрила такой шаг городских властей. Было отмечено, что все принятые в ЕС вакцины «имеют научно доказанную высокую эффективность».

Ранее Национальная комиссия по вопросам прививок Австрии рекомендовала применение вакцины AstraZeneca для прививки людей в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее Совет здравоохранения Бельгии разрешил использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca для людей старше 55 лет.