В Китае и Южной Африке прошли операции Интерпола, в ходе которых были изъяты поддельные вакцины против COVID-19. Правоохранители также задержали причастных к производству препаратов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Интерпола.

Таким образом, в южноафриканском городе Джермистон были изъяты около 2,4 тысячи доз поддельной вакцины. Были задержаны также и производители препарата, трое граждан Китая и гражданин Замбии.

Кроме того, операция прошла и в Китае, где была вскрыта целая сеть по продаже поддельных вакцин. В частности, правоохранители изъяли более 3 тысяч доз вакцины и задержали более 80 человек, причастных к их производству.

— Хотя мы приветствуем этот результат, это только верхушка айсберга, когда речь идет о преступлениях, связанных с вакциной от COVID-19, - сказал генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

Напомним, китайская полиция арестовала более 80 человек и конфисковала более 3 тысяч доз препарата, который выдавался злоумышленниками за вакцину от коронавируса.