И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заверяет, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
В среду в ходе отчёта в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Гео Лероса, когда в рамках расследования дела о срыве операции по «вагнеровцам» будет допрошен руководитель офиса президента Андрей Ермак, Алексей Сухачев подтвердил, что допросы проводят.
— Следователи ГБР проводят постоянную работу, ежедневную, ежечасную по указанному уголовному производству. В том числе, допросы лиц, которых вы указали. Не надо манипулировать на указанном уголовном производстве, следствие продолжается и в ближайшее время мы дадим результат, — сказал он.
Напомним, в Беларуси задержали 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнера». В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал чрезвычайное совещание с членами Совета безопасности страны, где обсудил недавнее задержание наемников российской частной компании «Вагнер» под Минском.
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предлагает рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании «Вагнера». Это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси.
В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что «внимательно следят» за ситуацией с задержанием в Беларуси российских наемников частной военной компании «Вагнера».
Также Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской частной военной компании «Вагнера».
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Беларуси российские боевики ЧВК «Вагнер» поехали в санаторий якобы потому, что опоздали на рейс в третью страну.
Позже Кремль заявлял, что задержание россиян не соответствует «духу братских союзнических отношений».
31 июля Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении 28 задержанным в Беларуси бойцам российской частной военной компании «Вагнер», девять из них — граждане Украины.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК «Вагнер» на территории Украины.
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И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заверяет, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
В среду в ходе отчёта в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Гео Лероса, когда в рамках расследования дела о срыве операции по «вагнеровцам» будет допрошен руководитель офиса президента Андрей Ермак, Алексей Сухачев подтвердил, что допросы проводят.
— Следователи ГБР проводят постоянную работу, ежедневную, ежечасную по указанному уголовному производству. В том числе, допросы лиц, которых вы указали. Не надо манипулировать на указанном уголовном производстве, следствие продолжается и в ближайшее время мы дадим результат, — сказал он.
Напомним, в Беларуси задержали 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнера». В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал чрезвычайное совещание с членами Совета безопасности страны, где обсудил недавнее задержание наемников российской частной компании «Вагнер» под Минском.
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предлагает рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании «Вагнера». Это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси.
В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что «внимательно следят» за ситуацией с задержанием в Беларуси российских наемников частной военной компании «Вагнера».
Также Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской частной военной компании «Вагнера».
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Беларуси российские боевики ЧВК «Вагнер» поехали в санаторий якобы потому, что опоздали на рейс в третью страну.
Позже Кремль заявлял, что задержание россиян не соответствует «духу братских союзнических отношений».
31 июля Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении 28 задержанным в Беларуси бойцам российской частной военной компании «Вагнер», девять из них — граждане Украины.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК «Вагнер» на территории Украины.