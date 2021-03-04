Андрей Ермак

И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заверяет, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В среду в ходе отчёта в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Гео Лероса, когда в рамках расследования дела о срыве операции по «вагнеровцам» будет допрошен руководитель офиса президента Андрей Ермак, Алексей Сухачев подтвердил, что допросы проводят.

— Следователи ГБР проводят постоянную работу, ежедневную, ежечасную по указанному уголовному производству. В том числе, допросы лиц, которых вы указали. Не надо манипулировать на указанном уголовном производстве, следствие продолжается и в ближайшее время мы дадим результат, — сказал он.

Напомним, в Беларуси задержали 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнера». В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал чрезвычайное совещание с членами Совета безопасности страны, где обсудил недавнее задержание наемников российской частной компании «Вагнер» под Минском.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предлагает рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании «Вагнера». Это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси.

В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что «внимательно следят» за ситуацией с задержанием в Беларуси российских наемников частной военной компании «Вагнера».

Также Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской частной военной компании «Вагнера».

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Беларуси российские боевики ЧВК «Вагнер» поехали в санаторий якобы потому, что опоздали на рейс в третью страну.

Позже Кремль заявлял, что задержание россиян не соответствует «духу братских союзнических отношений».

31 июля Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении 28 задержанным в Беларуси бойцам российской частной военной компании «Вагнер», девять из них — граждане Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК «Вагнер» на территории Украины.