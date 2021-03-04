Владелец TikTok ByteDance работает над приложением, похожим на Clubhouse, потому что оное заблокировали в Китае.

Об этом сообщает Reuters.

Глобальный успех службы аудиочата в США вызывает в стране наплыв подражателей. Clubhouse заюлокировали в Китае в начале февраля из-за того, что в приложении обсуждали запретные темы, такие как лагеря для задержанных в Синьцзяне и независимость Гонконга.

Планы ByteDance все еще находятся на начальной стадии, сказали два источника Reuters. По словам других источников, обсуждения TikTok и ByteDance на Clubhouse вызвали интерес к этому жанру у руководителей ByteDance, включая генерального директора Чжана Имина.

Напомним, новая социальная сеть аудиообщения Clubhouse стремительно набирает популярность в мире. За полмесяца количество ее пользователей выросло в 2 с лишним раза, достигнув 8,1 миллиона.