Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект про внесение изменений в закон Украины «Про рекламу». Отредактированное законодательство запрещает использование дискриминационных образов в рекламе, нарушителей ожидает штраф.

Об этом пишет «Хмарочос».

Так, в закон «О рекламе» хотят внести четкое определение понятия «дискриминационная реклама» и «дискриминационная реклама по признаку пола», а также усилить ответственность за нарушение закона и усилить защиту прав потребителей рекламы.

Согласно тексту правок, запрещается помещать в рекламе утверждения или изображения об интеллектуальной, физической, социальной или иного вида предпочтение одного пола над другим, или о стереотипности роли мужчины и женщины. Кроме этого, запрещается унижать достоинство человека по признаку пола; демонстрировать насилие по признаку пола; содержать изображение тела человека или части тела исключительно как сексуального объект с целью привлечения внимания потребителя, или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, которые не имеют прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

В случае нарушения рекламодатель должен заплатить штраф в пятикратном размере минимальной заработной платы. В то же время, повторное совершение такого нарушения в течение года влечет за собой штраф в 30-кратном размере стоимости распространенной рекламы.

Напомним, пиццерия «Таверна Эль Пасо» в Ровно запустила рекламный ролик, в котором обыграла знаменитый мем из порнофильма, где женщина сидит в окружении пяти чернокожих актеров.