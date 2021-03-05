В Украине продлили конечные сроки установки счетчиков потребителям природного газа. Их продлили до 1 января 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект № 4248-1. За документ проголосовали 244 парламентария.
Отметим, закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа.
Также документ предусматривает, что установление счетчиков газа контролирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Предусмотрено, что НКРЭКУ ежеквартально будет публиковать на своем официальном сайте сведения о выполнении субъектами хозяйствования, распределяющими газ на соответствующей территории, обязанностей по установлению счетчиков.
Напомним, за основу этот закон Рада приняла в середине февраля.
Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития ожидает, что при оптимистическом сценарии цены на газ для населения в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году — на 10%, а в 2023-2024 годах будут прибавлять по 5% ежегодно.
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В Украине продлили конечные сроки установки счетчиков потребителям природного газа. Их продлили до 1 января 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект № 4248-1. За документ проголосовали 244 парламентария.
Отметим, закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа.
Также документ предусматривает, что установление счетчиков газа контролирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Предусмотрено, что НКРЭКУ ежеквартально будет публиковать на своем официальном сайте сведения о выполнении субъектами хозяйствования, распределяющими газ на соответствующей территории, обязанностей по установлению счетчиков.
Напомним, за основу этот закон Рада приняла в середине февраля.
Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития ожидает, что при оптимистическом сценарии цены на газ для населения в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году — на 10%, а в 2023-2024 годах будут прибавлять по 5% ежегодно.