Помощница по коммуникации Центральной избирательной комиссии Анжела Еременко ушла с работы после травли за пост в Facebook про сломанный вибратор.

Об она сообщила в своем блоге.

Работница ЦВК рассказала в своем тематическом блоке о проблемах с вибратором. После под ним комментаторы начали писать десятки оскорблений и негативных пожеланий. Женщина советовали найти «нормального мужика», а указывали сменить место работы, громкую новость с провокативными заголовками сделало много изданий.

— Я пришла в ЦИК более года назад на позицию помощника председателя просто потому, что позиции работника по коммуникации нет в принципе. Как нет понятия SMM-менеджера, PR-менеджера и тому подобное. Я пришла с миссией изменить коммуникацию государственного органа и построить сильную команду. Согласитесь, непростая задача, в условиях того, что даже должностей таких не существует, а потребность в них очень велика. За это время мы не только построили команду, но и изменили язык государственной коммуникации. Просто зайдите на страницы Facebook или Instagram ЦИК и сравните их с другими государственными органами, — вспоминает Анжела Еременко.

Напомним, что в сети появился шуточный флешмоб в поддержку SMM-щицы «Укрзалізниці», которая по ошибке опубликовала личное сообщение в Telegram-канале компании.