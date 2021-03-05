В Николаевской области в ближайшую ночь пройдет дождь, который постепенно сменится мокрым снегом.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского гидрометцентра.

В сообщении отмечается, что Есть вероятность слабого гололеда. Ночью и утром, в результате выпадения снега, на дорогах местами будет скользко.

В остальном в выходные и праздничные дни будет преобладать погода без осадков. Ветер ожидается северный, с достижением штормовых значений. В дальнейшем его сменит юго-западный, умеренный ветер. Температура ночью 2-8 градусов мороза, днем 2-8 градусов тепла.