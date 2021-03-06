ООН призывает обратить внимание на глобальную проблему пищевых отходов, которую необходимо эффективно решать.

Об этом сообщает АР.

Согласно отчету ООН, 17% (1,03 миллиарда тонн) продуктов питания, производимых во всем мире каждый год, выбрасываются впустую.

Это намного больше, чем указывалось в предыдущих отчетах. Однако авторы доклада отмечают, что из-за разницы в методологиях оценки, а также отсутствия надежных данных из многих стран, и эти цифры могут быть не слишком точны.

По данным ООН, большая часть отходов - или 61% — производится в домашних хозяйствах, в то время как на долю общественного питания приходится 26% выброшенных продуктов, а на долю розничной торговли — 13%.

Напомним, в ООН считают, что 2021 год может стать катастрофическим за последние 75 лет. Причиной называют рост количества людей, которые находятся на грани голодной смерти.