ООН призывает обратить внимание на глобальную проблему пищевых отходов, которую необходимо эффективно решать.
Об этом сообщает АР.
Согласно отчету ООН, 17% (1,03 миллиарда тонн) продуктов питания, производимых во всем мире каждый год, выбрасываются впустую.
Это намного больше, чем указывалось в предыдущих отчетах. Однако авторы доклада отмечают, что из-за разницы в методологиях оценки, а также отсутствия надежных данных из многих стран, и эти цифры могут быть не слишком точны.
По данным ООН, большая часть отходов - или 61% — производится в домашних хозяйствах, в то время как на долю общественного питания приходится 26% выброшенных продуктов, а на долю розничной торговли — 13%.
Напомним, в ООН считают, что 2021 год может стать катастрофическим за последние 75 лет. Причиной называют рост количества людей, которые находятся на грани голодной смерти.
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ООН призывает обратить внимание на глобальную проблему пищевых отходов, которую необходимо эффективно решать.
Об этом сообщает АР.
Согласно отчету ООН, 17% (1,03 миллиарда тонн) продуктов питания, производимых во всем мире каждый год, выбрасываются впустую.
Это намного больше, чем указывалось в предыдущих отчетах. Однако авторы доклада отмечают, что из-за разницы в методологиях оценки, а также отсутствия надежных данных из многих стран, и эти цифры могут быть не слишком точны.
По данным ООН, большая часть отходов - или 61% — производится в домашних хозяйствах, в то время как на долю общественного питания приходится 26% выброшенных продуктов, а на долю розничной торговли — 13%.
Напомним, в ООН считают, что 2021 год может стать катастрофическим за последние 75 лет. Причиной называют рост количества людей, которые находятся на грани голодной смерти.