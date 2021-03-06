Представитель украинской общины в Париже Мария Диамант сообщила, что подростка Юрия, которого жестоко избили толпой в январе в Париже, выписали из больницы.
Об этом сообщает Укринформ.
— В данный момент его состояние улучшается. Сегодня он вышел из больницы, — заявила Мария Диамант.
Также она отметила, что после разрешения адвоката, Юрия допросили в полиции.
— Юрчик был серьезным и выстоял достойно. Но дальнейшая ночь была адская: кошмары, страх, боль. Все наложилось вместе: и одновременно последствия, и будущее, которое будет непростым для Юрия еще долгое время, — сообщила Мария Диамант.
Напомним, 15-летнего украинца Юрия избили в Париже 15 января. Неизвестные, вооруженные битами и металлическими палками, напали на группу студентов недалеко от Эйфелевой башни. Убежать удалось всем, кроме Юрия. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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Представитель украинской общины в Париже Мария Диамант сообщила, что подростка Юрия, которого жестоко избили толпой в январе в Париже, выписали из больницы.
Об этом сообщает Укринформ.
— В данный момент его состояние улучшается. Сегодня он вышел из больницы, — заявила Мария Диамант.
Также она отметила, что после разрешения адвоката, Юрия допросили в полиции.
— Юрчик был серьезным и выстоял достойно. Но дальнейшая ночь была адская: кошмары, страх, боль. Все наложилось вместе: и одновременно последствия, и будущее, которое будет непростым для Юрия еще долгое время, — сообщила Мария Диамант.
Напомним, 15-летнего украинца Юрия избили в Париже 15 января. Неизвестные, вооруженные битами и металлическими палками, напали на группу студентов недалеко от Эйфелевой башни. Убежать удалось всем, кроме Юрия. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.