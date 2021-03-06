В ряде областей Украины учеников переводят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщают пресс-службы Львовской ОГА, Закарпатской ОГА, Винницкой ОГА, а также директор департамента образования и науки Одесского горсовета.
Во Львовской области областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала учреждениям общего среднего, внешкольного, профессионального предвысшего и высшего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений с 9 марта перейти на удаленный режим обучения.
Кроме этого, с 15 марта рекомендуют начать каникулы получателям общего среднего образования.
На Закарпатье запретили посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее получателями, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.
В Одессе ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно с 15 по 19 марта, а с 22 по 26 марта для всех школьников объявят каникулы. Как отметила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, классы начальной школы тоже могут по решению родителей и учителя учиться дистанционно.
В Винницкой области учеников 1-4 классов перевели на дистанционное обучение еще 3 марта.
Также дистанционное обучение ввели в областях, попавших в красную карантинную зону: Черновицкой, Ивано-Франковской и Житомирской.
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В ряде областей Украины учеников переводят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщают пресс-службы Львовской ОГА, Закарпатской ОГА, Винницкой ОГА, а также директор департамента образования и науки Одесского горсовета.
Во Львовской области областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала учреждениям общего среднего, внешкольного, профессионального предвысшего и высшего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений с 9 марта перейти на удаленный режим обучения.
Кроме этого, с 15 марта рекомендуют начать каникулы получателям общего среднего образования.
На Закарпатье запретили посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее получателями, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.
В Одессе ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно с 15 по 19 марта, а с 22 по 26 марта для всех школьников объявят каникулы. Как отметила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, классы начальной школы тоже могут по решению родителей и учителя учиться дистанционно.
В Винницкой области учеников 1-4 классов перевели на дистанционное обучение еще 3 марта.
Также дистанционное обучение ввели в областях, попавших в красную карантинную зону: Черновицкой, Ивано-Франковской и Житомирской.