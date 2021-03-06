6 марта Папа Римский Франциск провел встречу с высшим шиитским священнослужителем Ирака великим аятоллой Али ас-Систани, призвав к мирному сосуществованию на земле.

О событии передает Reuters.

Встреча состоялась священном южном городе Наджаф для межрелигиозного конструктивного обсуждения проблем. После часовой беседы с аятоллой Франциск направился к руинам древнего Ура на юге Ирака, почитаемого как место рождения Авраама, отца иудаизма, христианства и ислама. Планируется, что он выступит с речью на конференции.

90-летний Али ас-Систани редко встречается на встречах и отказался от переговоров с нынешним и бывшим премьер-министрами Ирака, по словам близких к нему официальных лиц. Али ас-Систани согласился встретиться с папой при условии отсутствия иракских официальных лиц.

Папа Франциск сказал, что совершает поездку, чтобы продемонстрировать солидарность с опустошенной христианской общиной Ирака, пострадавшей от гонений со стороны боевиков ИГИЛ.

Напомним, Папа Римский Франциск прибыл в Ирак с первым в истории папским визитом в эту страну, который также является первой международной поездкой понтифика с начала пандемии коронавируса.