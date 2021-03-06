В Николаеве кафе «Прохлада» решило под конец действия разрешительных документов на установку летней площадки, решило застеклить и утеплить его, превратив капитальное сооружение. В мэрии обещают не продлевать договор аренды земли и демонтировать летник, в случае выявления каких либо нарушений.

Сегодня, 6 марта, рабочие проводили работы по утеплению кровли летней площадки кафе «Прохлада», которое расположено по адресу Спасская, 48-а. Стоит отметить, что сама площадка ранее была также застеклена.

В комментарии корреспонденту НикВести сообщил директор антикоррупционного департамента, депутат Николаевского городского совета Андрей Ермолаев отметил, что в мае 2020 года исполком согласовал установку данных летних площадок.

В случае кафе «Прохлада» чиновник отметил, что подобное утепление кровли и остекление площадки является грубым нарушением полученного им сервитута. Андрей Ермолаев говорит, что исполком в данном из-за нарушений может не продлить разрешительную документацию на летнюю площадку, а сама она в дальнейшем будет демонтирована.

— Если вы помните, то исполком в связи с эпидемией коронавируса всем давали разрешение на установку летних площадок. Сейчас мы будем пересматривать их, кому-то будем продлевать, а кому-то нет. Те предприниматели, которые застеклили летние площадки, те кто их там чем-то утепляет, мы будем отказывать в продлении документов. Я уверен, что новый исполком им ничего не продлит. Если летник у «Прохлады» застеклили и утеплили, если это нарушает предписание, то мы ничего не продлим и уберем его, — заявил Андрей Ермолаев.

Напомним, что 13 мая 2020 года исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал размещение 15 летних площадок по адресам: улицы Чкалова, 108Б, Декабристов, 38/6 (кафе «Штрудель»), Шевченко, 50, Пушкинская, 37-а, Декабристов, 38-а/1 («ZIZU Boulangerie»), 3 Слободская, 17, Никольськая, 51 (кофейня «Malongo»), Большая Морская, 65/5 («Мясо Хаус»), Озерная 13-г/1, Спасская, 48-а («Прохлада»), Никольская, 53/2 (кальян-бар «Noire»), проспект Богоявленский, 319-в. Также выносился вопрос о продлении срока действия/переоформления договоров на установку сервитутов по улице Соборной возле домов 3-а/9 (пиццерия «Челентано») и 5-в и Потемкинской возле дома 65/15.