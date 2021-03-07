Проект такого имплантата разработали ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), а результаты опубликовали в издании Nature Communication.

Авторы исследования отмечают, что их изобретение поможет людям, которые стали слепыми из-за потери фоторецепторных клеток в сетчатке.

Сейчас уже существует ряд технологий, которые с помощью камеры и электродов «присылают видео» в зрительную кору головного мозга человека. Однако, по словам ученых, такие имплантаты могут обеспечить поле зрения лишь в 20 градусов, в то время как для «нормального качества жизни» необходимо как минимум 40 градусов.

Имплантат, который разработали французские ученые, может обеспечить поле зрения в 46 градусов. Он беспроводной, изготовлен из высокоэластичного и гибкого материала и содержит фотоэлектрические пиксели.

Как объясняют исследователи, в отличие от электродов, пиксели на солнечной энергии сами генерируют электрический ток и не требуют внешнего источника энергии. Кроме того, они занимают меньше места, а значит, в имплантат их можно поместить больше и таким образом повысить остроту и поле зрения. Ученым удалось создать имплантат шириной в сантиметр, который содержит 10 498 функционально независимых электрических пикселей.

До определенного времени имплантаты сетчатки воспринимались критически, ведь они ограничены длиной хирургического разреза глаза. Во избежание повреждения тканей разрез должен быть как можно меньше.

Чтобы решить эту проблему, ученые решили создать свой имплантат из гибкого материала — прозрачного нетоксичного полимера, который используется в медицине. Это позволит свободно складывать и сгибать его во время операции.