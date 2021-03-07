Правительство Канады усиленно развивает инфраструктуру общественного транспорта с нулевым уровнем выбросов. Все 2,75 миллиарда долларов будут вложены в течение следующих пяти лет, начиная с 2021 года. Правительство Канады ожидает, что инвестиции будут способствовать созданию рабочих мест и восстановлению экономики в будущем.

Об этом сообщает Electrek.

По заявлению правительства Канады, деньги также пойдут на поддержку муниципалитетов, транспортных властей и школьных советов. Кроме того, это будет способствовать чистому переходу и повышению электрификации транспортных систем Канады. Наконец, инвестиции будут выполнены в соответствии с обязательством правительства помочь закупить 5 тысяч автобусов с нулевым уровнем выбросов в течение следующих пяти лет.

Эти 2,75 миллиарда долларов являются частью восьмилетних инвестиций в общественный транспорт в размере 14,9 миллиарда долларов, представленных премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Правительство Канады считает, что инвестиции в нулевые выбросы создадут более прибыльные рабочие места в растущей отрасли производства электромобилей в Канаде.

На данный момент программы финансирования Infrastructure Canada уже позволили закупить более 300 новых автобусов с нулевым уровнем выбросов.

Напомним, компания Tesla утверждает, что инженер-программист своровал критически важное автоматизированное программное обеспечение из ее системы WARP Drive.