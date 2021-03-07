Установленный в пятницу вечером незаконный киоск по улице Спасской между Московской и Соборной в Николаеве демонтировали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолаев.

Как известно, нелегальный киоск был установлен на этом месте в пятницу, 5 марта, поздно вечером. Чиновник дал его владельцам сутки, чтобы те самостоятельно его демонтировали, но этого не произошло.

Киоск простоял на Спасской меньше 2 суток Фото НикВести, суббота, 6 марта

— Несмотря на выходной, мы опять на улице Спасская между Московской и Соборной. Мы видим за моей спиной эту будку, которую привезли в пятницу. Чудо урбанистики нашего города. Вот мы видим, ее уже погрузили на платформу, и она уезжает. Всем, кто хочет еще по ночам тут устанавливать будки, хочу передать: Не делайте так никогда, все равно уберем, - сказал Андрей Ермолаев.

Ранее сообщалось, что в Николаеве кафе «Прохлада» по улице Спасской решило под конец действия разрешительных документов на установку летней площадки, решило застеклить и утеплить его, превратив капитальное сооружение. В мэрии обещают не продлевать договор аренды земли и демонтировать летник, в случае выявления каких-либо нарушений.