Об этом пишет Reuters, передает Hromadske.

Так, на мероприятие пригласили 1300 человек. Вечеринку организовали в помещении, которое может вместить до 17 тысяч посетителей.

Гостям необходимо было получить отрицательный результат теста на коронавирус за 48 часов до мероприятия, а через пять дней после вечеринки — пройти еще один тест.

Людей разделили на шесть групп с разными правилами социального дистанцирования, масочного режима и свободы передвижения. За движениями и контактами гостей организаторы следили с помощью специальных бирок.

Данные по этому тестовому мероприятию будут использовать в правительстве страны. Вероятно, полученная информация поможет выяснить, стоит ли ослаблять карантин в Нидерландах.

По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Нидерландах зафиксировали более 1,1 миллиона случаев коронавируса, более 15 тысяч из них завершились летальным исходом. По подсчетам Bloomberg, в стране уже ввели 6,2 дозы вакцины против коронавируса на 100 человек.

Правительство страны с начала марта начало постепенно ослаблять карантинные мероприятия. В Нидерландах вновь разрешили открыть магазины, в которых продают товары первой необходимости, а также средние школы.

Reuters отмечает, что это происходит даже несмотря на то, что из-за распространения более заразных штаммов в течение последних недель в Нидерландах растет количество зарегистрированных случаев коронавируса.

В стране с середины октября закрыли все бары и рестораны. В течение последних шести недель правительство установило общенациональный комендантский час с 21:00 до 4:30.