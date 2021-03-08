29 пингвинов Дженту, которые с начала декабря находились в изоляции после того, как в стране были выявлены случаи очень заразного штамма птичьего гриппа H5N8, уже получили первую дозу вакцины и после получения второй смогут вернуться к нормальной жизни.

Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».

Первый укол был сделан самым старым и наиболее уязвимым птицам, а затем вакцинировали молодых и сильных.

Среди только что иммунизированных – пингвиниха Эрна, названная в честь премьер-министра Эрны Солберг. Глава правительства когда-то работала в аквариуме, туристической достопримечательности ее родного города.

— Тот факт, что сейчас вакцинируют пингвинов, является чистой случайностью, абсолютно независимой от коронавируса, но это свидетельствует о том, что вакцины важны, тем более сегодня, — сказал директор аквариума Аслак Свердруп.

В дикой природе пингвины Дженту живут в Антарктиде. Ни один пингвин в Бергенском аквариуме не заразился гриппом. И хотя болезнь может быть смертельной для птиц, передача ее людям крайне редка.