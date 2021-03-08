Небольшое частное рыболовное судно потерпело бедствие у острова Ко Аданг: в результате пожара оно начало тонуть. Моряки тайского военно-морского флота оперативно прибыли на место происшествия и взяли на борт восьмерых членов экипажа.

Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».

На следующий день военные отправились проверять судно на предмет утечки топлива и обнаружили четырех рыжих котов, сбившихся в кучу на подъемном кране. «Я использовал камеру, чтобы приблизить изображение и увидел, как коты высунули головы», — рассказал старшина первого класса Вичит Пукдилон.

Подойти к тонущему судну ближе на катере было невозможно, поэтому военные спасали животных вплавь. 23-летний Татсафон Сайи надел спасательный жилет, подплыл к кораблю, поднялся на борт и посадил котов себе на спину. Ему пришлось сплавать к тонущему судну несколько раз, прежде чем он спас всех животных.

Котов обсушили и накормили, сейчас они находятся под присмотром моряков на военной базе острова Ко Липе. Неизвестно, будут ли им искать хозяев, или они останутся питомцами военных.

— Я так рад, что мы смогли спасти котят. Если бы они упали в море, то утонули бы, или умерли от жажды, — заявил Сайи.

Вскоре после спасения котов судно затонуло. Сейчас власти Таиланда ищут владельца корабля, потому что его обломки и топливо, оставшееся в баках, может нанести ущерб коралловым рифам.