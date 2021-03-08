Американский производитель лекарств Merck обнародовал предварительные результаты успешных исследований действенности экспериментального противовирусного лечения препаратом Молнупиравир.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на американские СМИ.

Указанные лекарства Merck разработал совместно с биотехнологической компанией Ridgeback Biotherapeutics.

«Молнупиравир» (Molnupiravir) был протестирован на более чем двух сотнях пациентов с коронавирусом, которые не нуждались в госпитализации. В группе больных, получавших препарат, зафиксировали более быстрое снижение уровня заразности вируса, чем у тех пациентов, которые входили в группу плацебо.

Ведущий исследователь и профессор Медицинской школы Университета Северной Каролины Доктор Уильям Фишер заявил, что результаты исследований являются многообещающими, и действенность препарата следует подвергнуть дополнительному изучению.

«Молнупиравир» является противовирусным препаратом и принимается перорально. Принцип действия основан на повреждении вируса при его репликации.

Напомним, Израиль в рамках кампании по вакцинации от COVID начал вакцинировать палестинских арабов, которые проживают в стране, но не имеют статуса постоянного жителя. Ожидается, что прививки получат около 100 000 человек.