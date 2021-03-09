Мессенджер WhatsApp больше не будет работать на смартфонах iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже. Последнее сокращение поддержки мобильных устройств со стороны мессенджера состоялось в феврале 2020 года.
Об этом сообщает тематический портал WABetaInfo.
Как сообщается, поддержка операционной системы iOS 9 и ниже исчезла в последней бета-версии приложения 2.21.50.11 для iOS. Данную информацию пока не подтвердили на официальном ресурсе WhatsApp.
В настоящее время в официальном списке операционных систем для iPhone, которые поддерживаются мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.
Ранее сообщалось, что рпасения по поводу безопасности данных в мессенджере WhatsApp заставляют пользователей по всему миру искать альтернативу. В Гонконге это привело к неожиданному скачку популярности некогда сверхпопулярного интернет-пейджера ICQ.
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Мессенджер WhatsApp больше не будет работать на смартфонах iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже. Последнее сокращение поддержки мобильных устройств со стороны мессенджера состоялось в феврале 2020 года.
Об этом сообщает тематический портал WABetaInfo.
Как сообщается, поддержка операционной системы iOS 9 и ниже исчезла в последней бета-версии приложения 2.21.50.11 для iOS. Данную информацию пока не подтвердили на официальном ресурсе WhatsApp.
В настоящее время в официальном списке операционных систем для iPhone, которые поддерживаются мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.
Ранее сообщалось, что рпасения по поводу безопасности данных в мессенджере WhatsApp заставляют пользователей по всему миру искать альтернативу. В Гонконге это привело к неожиданному скачку популярности некогда сверхпопулярного интернет-пейджера ICQ.