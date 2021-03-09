В Украине зафиксировано уже 1,41 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 8 марта, - 3,2 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. При этом количество госпитализированных за сутки - более 1,8 тысячи.
Об этом говорится в сообщении министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
Также за прошедшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
В частности, за минувшие сутки заболели 160 детей и 54 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаевзарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на семнадцатом месте по распространению и на девятнадцатом - по количеству смертей от COVID-19.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
В Украине зафиксировано уже 1,41 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 8 марта, - 3,2 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. При этом количество госпитализированных за сутки - более 1,8 тысячи.
Об этом говорится в сообщении министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
Также за прошедшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
В частности, за минувшие сутки заболели 160 детей и 54 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаевзарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на семнадцатом месте по распространению и на девятнадцатом - по количеству смертей от COVID-19.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.