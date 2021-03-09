В Украине зафиксировано уже 1,41 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 8 марта, - 3,2 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. При этом количество госпитализированных за сутки - более 1,8 тысячи.

Об этом говорится в сообщении министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

Также за прошедшие сутки:

госпитализированы - 1837 человек;

летальных исходов - 76;

выздоровели - 975 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 18 207 (в том числе методом ПЦР - 13 101, методом ИФА - 1674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 3432).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 410 061 человек;

выздоровели - 1 199 229 человек;

летальных исходов - 27 204;

проведено ПЦР-тестов - 7 154 442.

В частности, за минувшие сутки заболели 160 детей и 54 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаевзарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 201 случай;

Винницкая область - 460 случаев;

Волынская область - 62 случая;

Днепропетровская область - 151 случай;

Донецкая область - 23 случая;

Житомирская область - 71 случай;

Закарпатская область - 195 случаев;

Запорожская область - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 433 случая;

Киевская область - 162 случая;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 14 случаев;

Львовская область - 351 случай;

Николаевская область - 151 случай;

Одесская область - 63 случая;

Полтавская область - 7 случаев;

Ровенская область - 53 случая;

Сумская область - 69 случаев;

Тернопольская область - 97 случаев;

Харьковская область - 196 случаев;

Херсонская область - 2 случая;

Хмельницкая область - 8 случаев;

Черкасская область - 28 случаев;

Черновицкая область - 409 случаев;

Черниговская область - 37 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на семнадцатом месте по распространению и на девятнадцатом - по количеству смертей от COVID-19.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.