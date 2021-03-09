Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

В частности, вблизи поселка Луганское в Донецкой области боевики с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществили дистанционное минирование территории минами .

А неподалеку Водяного на Приазовье и поселка Пески боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Рядом с Опытным боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, а в пригороде Золотое-4 — еще и из стрелкового оружия.

В районе поселка Лебединское боевики обстреливали украинские позиции из станкового противотанкового гранатомета.

На обстрелы боевиков украинские военнослужащие открывали ответный огонь. С начала этих суток, 9 марта, уже зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

В частности, вблизи Красногоровки боевики использовали миномет 82-го калибра, а неподалеку Песков — открывали огонь из стрелкового оружия.