В день рождения Кобзаря экс-президент Петр Порошенко заявил, что Тарас Шевченко всегда вел за собой героев украинских революций и воинов.

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской солидарности»

— «Шевченко — это не только то, что изучают, а то, чем живут. В чем черпают силы и надежды», — писал Иван Дзюба. И это правда. Мы, украинцы, всегда найдем в произведениях Шевченко строки, которые придают сил и вдохновляют. Во всех наших делах нас сопровождает слово Кобзаря: «В своем доме своя и правда, и сила, и воля», — отметил Петр Порошенко.

Он добавил, что Кобзарь вел за собой героев украинских революций и воинов, которые сражались и боролись за Украину против тоталитарных режимов.

— Сейчас «Кобзарь» очень часто можно увидеть в блиндажах на передовой российско-украинской войны. Шевченко навсегда является нашим украинским духовным оружием, таким же необходимым, как танки и пушки, — добавил он, процитировав четверостишье:

Поможи нам, ізбави нас

Вражої наруги,

Поборов Ти першу силу,

Побори ж і другу.