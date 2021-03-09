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В течение 8 марта в Украине первую прививку против коронавируса получили еще 1 171 человек. Больше всего в Донецкой области — там укололи 294 дозы вакцины.
Об этом сообщает Telegram-канал «Коронавирус_инфо», верифицированный Минздравом.
Всего в Украине с начала кампании по вакцинации первую прививку сделали уже 19 118 человек. Вторую дозу еще не получил никто.
Кроме Донецкой области, самый высокий уровень суточной вакцинации в Ивано-Франковской (187 прививок), Киевской (120) и Луганской (110) областях.
Больше всего привитых в целом также в Донецкой области — там 2 474 человека получили первую дозу. Меньше всего — в Сумской области (350 от начала кампании).
24 февраля началась вакцинация против коронавируса. Первыми вакцинируют медиков, которые работают с больными COVID-19, и военных. Прививки также сделали министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко и президент Владимир Зеленский.
Напомним, Президент Ассоциации анестезиологов, врач-эксперт Министерства здравоохранения, профессор Сергей Дубров объяснил причины, по которым врачи не спешат вакцинироваться от коронавируса. По его словам, среди главных причин - сомнения насчет безопасности и изученности вакцин и большое количество переболевших COVID-19.
В течение 8 марта в Украине первую прививку против коронавируса получили еще 1 171 человек. Больше всего в Донецкой области — там укололи 294 дозы вакцины.
Об этом сообщает Telegram-канал «Коронавирус_инфо», верифицированный Минздравом.
Всего в Украине с начала кампании по вакцинации первую прививку сделали уже 19 118 человек. Вторую дозу еще не получил никто.
Кроме Донецкой области, самый высокий уровень суточной вакцинации в Ивано-Франковской (187 прививок), Киевской (120) и Луганской (110) областях.
Больше всего привитых в целом также в Донецкой области — там 2 474 человека получили первую дозу. Меньше всего — в Сумской области (350 от начала кампании).
24 февраля началась вакцинация против коронавируса. Первыми вакцинируют медиков, которые работают с больными COVID-19, и военных. Прививки также сделали министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко и президент Владимир Зеленский.
Напомним, Президент Ассоциации анестезиологов, врач-эксперт Министерства здравоохранения, профессор Сергей Дубров объяснил причины, по которым врачи не спешат вакцинироваться от коронавируса. По его словам, среди главных причин - сомнения насчет безопасности и изученности вакцин и большое количество переболевших COVID-19.