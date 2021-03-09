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Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили, что полностью вакцинированные американцы могут вернуться к некоторому чувству нормальной жизни.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.
Те, кто получил необходимые уколы, могут посещать других вакцинированных людей и некоторых невакцинированных людей в соответствии с новыми руководящими принципами.
По данным CDC, люди считаются защищенными через две недели после приема последней дозы вакцины. К настоящему времени полностью вакцинировано более 30 миллионов американцев.
В рекомендациях говорится, что полностью вакцинированные американцы могут:
В то же время, даже вакцинированным людям рекомендуется избегать второстепенных поездок и больших скоплений людей, продолжать носить маски и соблюдать социальное дистанцирование на публике.
CDC заявил, что все еще существует риск заражения вакцинированных людей непривитыми, поскольку данные об этом остаются скудными. В новых рекомендациях, в частности, содержится призыв к ношению масок и дистанцированию от непривитых лиц, которые могут подвергаться повышенному риску серьезных осложнений, связанных с Covid.
Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили, что полностью вакцинированные американцы могут вернуться к некоторому чувству нормальной жизни.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.
Те, кто получил необходимые уколы, могут посещать других вакцинированных людей и некоторых невакцинированных людей в соответствии с новыми руководящими принципами.
По данным CDC, люди считаются защищенными через две недели после приема последней дозы вакцины. К настоящему времени полностью вакцинировано более 30 миллионов американцев.
В рекомендациях говорится, что полностью вакцинированные американцы могут:
В то же время, даже вакцинированным людям рекомендуется избегать второстепенных поездок и больших скоплений людей, продолжать носить маски и соблюдать социальное дистанцирование на публике.
CDC заявил, что все еще существует риск заражения вакцинированных людей непривитыми, поскольку данные об этом остаются скудными. В новых рекомендациях, в частности, содержится призыв к ношению масок и дистанцированию от непривитых лиц, которые могут подвергаться повышенному риску серьезных осложнений, связанных с Covid.