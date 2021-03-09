По состоянию на утро 9 марта в Николаевской области зарегистрировали 151 новый случай коронавирусного заболевания. За сутки выздоровели 18 человек, умерли — 5.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на 09 марта из всех 44040 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 29388 (+79)

Первомайск — 1463 (+24)

Южноукраинск — 1438 (+1);

Вознесенск — 1061 (+1);

Очаков — 786;

Арбузинский район — 530 (+1);

Баштанский район — 607;

Березанский район — 544 (+1);

Братский район −374;

Березнеговатский район — 272;

Веселиновский район — 423;

Витовский район — 1614 (+12);

Вознесенский район — 393;

Врадиевский район — 336 (+7);

Еланецкий район — 191;

Вознесенский район — 535 (+1);

Казанковский район — 463;

Кривоозерский район — 291 (+1);

Николаевский район — 620 (+4);

Новобугский район — 394 (+6);

Новоодесский район — 961;

Очаковский район — 369;

Первомайский район — 514 (+13);

Снигиревский район — 473.

Заболевание COVID-19 установлено у 1780 (+4) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 18, всего выздоровели — 38375. Умерло всего от последствий COVID-19 — 823, за сутки — 5.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 228 человек, методом ИФА — 21.

Ранее сообщалось, что в Украине процесс вакцинации от коронавируса идет не по плану. В стране на конец прошлой недели планировали прививать 10 тысяч человек в день, пока вышли на показатель в 3 тысячи привитых.