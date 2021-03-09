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По состоянию на утро 9 марта в Николаевской области зарегистрировали 151 новый случай коронавирусного заболевания. За сутки выздоровели 18 человек, умерли — 5.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 09 марта из всех 44040 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1780 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 18, всего выздоровели — 38375. Умерло всего от последствий COVID-19 — 823, за сутки — 5.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 228 человек, методом ИФА — 21.
Ранее сообщалось, что в Украине процесс вакцинации от коронавируса идет не по плану. В стране на конец прошлой недели планировали прививать 10 тысяч человек в день, пока вышли на показатель в 3 тысячи привитых.
По состоянию на утро 9 марта в Николаевской области зарегистрировали 151 новый случай коронавирусного заболевания. За сутки выздоровели 18 человек, умерли — 5.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 09 марта из всех 44040 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1780 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 18, всего выздоровели — 38375. Умерло всего от последствий COVID-19 — 823, за сутки — 5.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 228 человек, методом ИФА — 21.
Ранее сообщалось, что в Украине процесс вакцинации от коронавируса идет не по плану. В стране на конец прошлой недели планировали прививать 10 тысяч человек в день, пока вышли на показатель в 3 тысячи привитых.