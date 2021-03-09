Недалеко от столицы Филиппин Манилы дайверы нашли коралловый риф, покрытый медицинскими масками.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что средства индивидуальной защиты вымываются к рифам из города. По оценке Азиатского банка развития, во время пика вспышки коронавируса в городе за день могло образовываться до 280 тонн дополнительных медицинских отходов.

Экологические группы предупреждают, что пластик внутри масок разрушается и потребляется морскими животными. Они призывают правительство Филиппин улучшить обращение с медицинскими отходами, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение морей.

Напомним, на территории Николаевской и Киевской областей правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструментария и органических медицинских отходов.