Спортсмены из Николаева добились ряда престижных наград на турнире по free-fight в Збараже. В частности, бойцы привезли 2 золотых, серебрённую и 3 бронзовых медали.

Об этом шла речь в эфире программы «Улица Спортивная» на канале НИС-ТВ.

От Николаева выступало шестеро спортсменов – и все шестеро вернулись с наградами. Тренер смешанных единоборств Игорь Конвишер уверяет, что этот турнир самый престижный в Украине.

— Кубок – это традиционно самое конкурентное мероприятие в мире free-fight и конкуренция была достаточно серьезной. У нас есть традиционные лидеры в смешанных единоборствах и в free-fight в Украине. Тернопольская область очень сильную команду выставляет, Львовская область, Полтавская область – всегда сильная команда. Киевская. Спортсмены всегда очень сильные, чего там говорить, там достаточно серьезное количество и мастеров спорта, и чемпионов Украины и призеров мира, — объясняет Игорь Конвишер.

Тренер отличившихся спортсменов рассказал, что в этом году к турниру допустили множество бойцов, начиная с младшего возраста. Николаевская команда состояла из шести человек – трое взрослых, двое юнош и один юниор, боролись в легких и средних весовых категориях. Форма поединка в отборочных боях два раунда по две минуты, в финале два раунда по три минуты.

— Вроде не много, но во free-fight очень высокий темп поединка, достаточно тяжело эту дистанцию проходить, но была своя техника и тактика. Все справились. Вернее не так, наши спортсмены ленивые, поэтому большинство боев мы заканчивали досрочно, — хвалит своих учеников ментор.

Одним из тех, кто закончил свои поединки досрочно, стал 25-летний Андрей Вицонтович, несмотря на трудности, он выборол золотую медаль. Сложностью для него стал тот факт, что в последний раз он соревновался в 2019 году.

— Сперва было сложно вклиниваться, сбрасывать ржавчину, но я не дрался два года почти. Первый бой я победил досрочно, второй тоже, третий бой досрочно техническим нокаутом, а далее я победил чистым нокаутом, — в подробностях описывает поединки Андрей Вицонтович.

Второй «золото» николаевской команде принес 18-летний Илья Сторожук, который выступал в весе до 74 килограммов.

— У меня было два боя, то есть это все происходило в один день, первый бой проходил утром, я бился два раунда по две минуты и выиграл по очкам. Второго боя мне пришлось ждать практически весь день, чуть-чуть подустал, но я выступил хорошо, в первом раунде нокаутировал, — вспоминает спортсмен.

Также в достижениях николаевских спортсменов — «серебро» Владислава Гурского среди взрослых в весе до 57 килограммов и 3 «бронзы», которые добыли: Сергей Перерва в возрастной категории 13-15 лет и весе до 52 килограмм, Владислав Гилков в возрастной категории от 16 до 18 лет и в весе до 63 килограмм и Владислав Кравченко среди взрослых в весе до 67 килограммов.

— Нам удалось поставить два рекорда, то есть у нас самое лучшее соотношение спортсменов и занятых призовых мест. Из шести спортсменов – 2 «золота», «серебро» и три «бронзы». Это выдающийся результат никому так не удалось как нам выступить. И у нас самое большое количество срочных побед, — гордится результатами Игорь Конвишер.

Ранее НикВести сообщали, что 28 февраля, в Херсоне прошел традиционный турнир «Кубок мастера спорта по футболу Владимира Роговского», победителем которого стала команда николаевских спортсменов от команды ДЮФШ Николаев.