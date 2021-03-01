Вчера, 28 февраля, в Херсоне прошел традиционный турнир «Кубок мастера спорта по футболу Владимира Роговского», победителем которого стала команда николаевских спортсменов от команды ДЮФШ Николаев.

Информация о результатах соревнований поступила на редакционную почту НикВести.

От Херсона играли команды ДЮСШ и «Стелс», в турнире также участвовали «Атлант» от Новой Каховки и Николаевская ДЮФШ.

Результаты сыгранных матчей: ДЮФШ Николаев — «Стелс» (6 : 4); ДЮСШ Херсон — ДЮФШ Николаев (7 : 7); «Атлант» — ДЮФШ Николаев (0 : 17).

Несмотря на юный возраст спортсменов, игры проходили в напряженной борьбе. По результатам решающих матчей чемпионами турнира стали николаевские футболисты из ДЮФШ Николаев, серебро досталось ДЮСШ Херсон, бронзовым призером турнира стала команда «Стелс», а четвертое место заняла команда «Атлант».

После окончания всех игр состоялась торжественная церемония вручения наград победителю и призерам, не забыли и о лучших игроках турнира. В команде ДЮФШ Николаева таким признали Матфея Боруха.

Как отмечает тренер николаевской команды Виталий Киреев, это были первые соревнования для юных спортсменов.

— Пока трудно говорить о нашем уровне подготовки на данном этапе, надеюсь, что у нас он не хуже, чем у команд в целом по Украине. Планируем не останавливаться на достигнутом и уже летом хотим еще попробовать свои силы и принять участие в одном турнире, потом еще в одном, но уже осенью, — рассказал Виталий Киреев.

Напомним, в субботу, 27 февраля, в Николаеве прошел турнир по воркауту «Кубок мэра», тройка призеров обеспечила себе билеты на чемпионат Украины в Харькове.