В субботу, 27 февраля, в Николаеве прошел турнир по воркауту «Кубок мэра», тройка призеров обеспечила себе билеты на чемпионат Украины в Харькове.

Об этом идет речь в сюжете программы «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ.

«Кубор мэра» по воркауту впервые организовали в Николаеве в прошлом году. Первый турнир собрал 14 спортсменов, нынешний — уже вдвое больше. Заявки на участие поступали из разных городов, но организаторы решили ограничиться лишь николаевскими спортсменами.

В свою очередь, николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал еще один большой опен-эйр воркаут-турнир уже этим летом.

— В прошлом году мы делали хорошее мероприятие на Соборной площади. Мы планируем и в этом году сделать такое большое мероприятие. Этот (турнир, – прим.) – чтобы вы не расслаблялись, тренировались, и для вас была возможность выступить, показать себя, чтобы подготовиться к лету, – сказал Александр Сенкевич.

Спортсмены соревновались за шанс попасть в топ-10 лучших воркаутеров Николаева, а также за путевки на чемпионат Украины, который в июне пройдет в Харькове.

Участников не делили на возрастные категории, среди них были воркаутеры 11-18 лет. Для того чтобы пробиться на пьедистал, у них было три тура соревнования.

Судьи оценивали выступления по критериям: креативность, сила, статика, динамика. Как отметил лидер развития воркаута в Харькове и судья «Кубка мэра» Иван Крыленко, воркаут сейчас переживает новую волну популярности, ведь спортсмены совершенствуются в уличном спорте уже не только самостоятельно, но и с тренерами.

В первом туре у участников была лишь одна минута на выступление. Каждый тур десятка самых слабых отсеивалась, а остальные продолжала борьбу, пока не сформировалась тройка сильнейших.

Золото и главный трофей турнира «Кубок мэра» достались Антону Никитюку, серебро – Юрию Мазуренко, а бронза – Евгению Васильченко. Спортсмены получили путевки на чемпионат Украины, минуя этап отбора.

Ранее сообщалось, что в Николаеве состоялся турнир по греко-римской борьбе в честь памяти олимпийского чемпиона Ивана Богдана.