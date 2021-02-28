В Николаеве состоялся турнир по греко-римской борьбе в честь памяти олимпийского чемпиона Ивана Богдана.

Об этом идет речь в сюжете программы «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

Как известно, победитель Олимпийских игр в Риме 1960-го года, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион СССР по греко-римской борьбе Иван Богдан ушел из жизни в прошлом году, поэтому в 2021-м организаторы решили посвятить турнир его памяти.

Отмечается, что участие в соревнованиях приняли сотни спортсменов со всех городов Украины. Соперники боролись два периода по три минуты. Согласно правилам, проигравший по борьбе выбывает, а победитель проходит дальше. Представленные на турнире весовые категории стартовали от 55 килограммов и заканчивались 120.

Всего от Николаева поучаствовали 20 спортсменов, они получили для города 10 наград, показав результаты в 8 из 10 представленных весовых категориях.

Так, на высшую ступень пьедестала почета поднимались Антон Еремин, Эльнур Магеррамов и Андрей Косов в категориях 130, 55 и 87 килограммов соответственно.

4 серебра получили николаевцы в весе 60, 63, 77 и 87 килограммов соответственно. Еще 3 бронзы спортсмены города добыли в категориях 77 и 82 килограмма.

Ранее сообщалось, что с Харьковского всеукраинского турнира по греко-римской борьбе «Зимний кубок 2021» «золото» привезли трое николаевцев.