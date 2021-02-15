В Харькове состоялся всеукраинский турнир по греко-римской борьбе «Зимний кубок 2021» среди и кадетов U-15 и младших юношей U-15.

Об этом пишут Николаевские новости.

На ковер вышли около двухсот борцов из 20 команд Украины и Молдовы.

Успешно выступили николаевские атлеты. В состязании кадетов в весовой категории до 45 кг победил Богдан Левченко, а Руслан Стамат был сильнейшим в весе до 48 кг. Золотую награду в юношеском турнире в весовой категории до 38 кг завоевал Максут Султанов.

На вторую ступеньку пьедестала почета в своих весовых категориях поднялись Юрий Товт (кадеты, 51 кг), Богдан Максимишин (юноши, вес до 48 кг), Андрей Коваленко (юноши, 85 кг). Бронзовыми призерами стали Олег Лысохмара (кадеты, вес до 92 кг), Богдан Глеб (юноши, вес до 38 кг), а также южноукраинец Никита Шульга (юноши, вес 52 кг).

Борцы представляют НОК КДЮСШ №1, Николаевский профессиональный колледж физической культуры, ККСС «Олимп».

Напомним, МБК «Николаев» проиграл бабл каменскому «Прометею».