В рамках суперлиги в субботу, 13 февраля, прошел первый «бабл» МБК «Николаев» против каменского «Прометея».

Об этом говорится в сюжете программы «Улица спортивная» на телеканале НИС-ТВ.

Баблом называют съездной турнир, где встречаются несколько команд.

«Первая половина игры была на равных, что зафиксировал счет на табло - 42:42. После отдыха «Прометей» имел преимущество перед николаевцамив борьбе на щитах: 19 подборок против 6, и активнее переводил мяч по площадке - 23 и 14 передач соответственно. К тому же, каменчане лучше были издалека, а потому к концу третьей десятиминутки заработали 14-очковый гандикап, который сохранили до конца матча», - говорится в сюжете.

В итоге противостояние МБК «Николаев» и «Прометей» закончилоь во счетом 90:75 в пользу последних.

— Мы пытались поймать удачу с учетом того, что для нас - это первая игра после недельной паузы, а для «Прометея» - третья за три дня. Но чтобы противостоять мощной передней линии «Прометея» нам не хватало Алексея Адедирана. Да и Натан Эдриан провел только две тренировки после двух недель лечения после травмы. Дарнелл Эдж всю неделю не тренировался. Дима Лихой переболел после матчей в Днепре. Мы постарались выложиться, не откладывать силы на игру с БК «Запорожье». Хочу поблагодарить, ребят, особенно тех, которые на микротравмах, нетренированные вышли на площадку, старались порадовать болельщиков. Команде в этом году играет плохо. На то есть объективные и субъективные причины. Болельщикам не хватает команды, а МБК «Николаев» не хватает болельщиков, чтобы получить драйв, переломить неудачную серию. Нам очень тяжело, особенно, идти на последнем месте. Сейчас надо вывести команду из психологической ямы. Самое главное, ежедневно бороться, чтобы не угасла надежда, - сказал главный тренер МБК «Николаев» Валентин Берестнев по итогам игры, пишут «Николаевские новости».