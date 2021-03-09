В Германии шесть федеральных органов власти подверглись кибератакам через сервис электронной почты Microsoft.

Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Федеральное управление по вопросам информационной безопасности.

Управление не назвало учреждения, но уточнило, что информация, возможно, была скомпрометирована в четырех случаях. Также отмечается, что BSI опубликовало первое предупреждение по безопасности в пятницу, сказав, что от кибератаки пострадали организации всех размеров.

Ранее сообщалось, что серверы электронной почты Европейского банковского управления стали уязвимы в результате глобальной кибератаки на Microsoft Exchange. Орган ЕС заявил, что доступ к личным данным мог быть получен с его серверов и отключил всю свою почтовую систему, пока оценивал ущерб.