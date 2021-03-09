В Польше с начала кампании по вакцинации от коронавируса сделали более 4 миллионов прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

При этом первую дозу вакцины получили почти 2,6 миллионов человек, а две дозы — более 1,4 миллионов человек. Однако в Министерстве здравоохранения Польши обеспокоены растущим количеством новых заражений коронавирусом и числом госпитализаций COVID-больных.

Заместитель главы Минздрава Вальдемар Краски заявил, что коронавирусом все чаще болеют молодые люди.

— Средний возраст госпитализированных сейчас человек — это 62 года. Группа пожилых людей, которую вакцинируют, как мы видим, уже не болеет, зато болеют молодые лица, — отметил Вальдемар Краски.

Ранее сообщалось, что в мире с начала появления вакцин сделали уже 312 миллионов прививок против коронавируса. Вакцинация началась уже в 116 странах.